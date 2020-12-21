



İYİ OYNAYAN TAKIMDA KALACAK

Yönetim daha aldığı kararda geri adım atarak futbolculara, "İyi oynayın imzayı atın" mesajı gönderdi. Buna göre kalan süreç içinde iyi performans gösterenlerle devam edilecek.



KİRALIKLAR DA BİLMECE GİBİ

Etebo ve Saracchi gibi kiralık oynayan oyuncuların durumu da performansa bağlı. Başarılı olanlar için yönetim kulüplerine teklifte bulunacak.



PERFORMANSLARI BELİRLEYECEK

G.Saray'da sözleşmesi biten oyuncuların durumları performansına bağlı.