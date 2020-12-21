Juventus önceki gece Parma deplasmanında 4-0 kazanırken, Cristiano Ronaldo geceye damgasını vurdu. Portekizli süper yıldız, skoru 2-0'a getiren golü harika bir kafa vuruşuyla attı.
35 yaşındaki Ronaldo soldan yapılan ortada Parma'nın 1.80 boyundaki sol beki Riccardo Gagliolo'nun yanından yaklaşık 2.5 metre sıçrayarak topu ağlara yolladı. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo'nun muhteşem kafa golü sosyal medyada gündeme oturdu.
2020 YILINDA 41 GOL ATTI!
35 yaşındaki Ronaldo insan üstü bir performans sergiliyor. Yıldız futbolcu 2020'de 38 maçta 41 gole imza attı.
35 yaşındaki Ronaldo soldan yapılan ortada Parma'nın 1.80 boyundaki sol beki Riccardo Gagliolo'nun yanından yaklaşık 2.5 metre sıçrayarak topu ağlara yolladı. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo'nun muhteşem kafa golü sosyal medyada gündeme oturdu.
2020 YILINDA 41 GOL ATTI!
35 yaşındaki Ronaldo insan üstü bir performans sergiliyor. Yıldız futbolcu 2020'de 38 maçta 41 gole imza attı.