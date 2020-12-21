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    • Spor
    • 21.12.2020 Gazete
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    hava yolları: 2.5 metre zıplayarak unutulmaz bir kafa golü attı

    'un 35 yaşındaki Portekizli yıldızı , maçında yaklaşık 2.5 metre zıplayarak unutulmaz bir kafa golü daha attı. Süper gol yı salladı.

    Ronaldo hava yolları
    Juventus önceki gece Parma deplasmanında 4-0 kazanırken, Cristiano Ronaldo geceye damgasını vurdu. Portekizli süper yıldız, skoru 2-0'a getiren golü harika bir kafa vuruşuyla attı.

    35 yaşındaki Ronaldo soldan yapılan ortada Parma'nın 1.80 boyundaki sol beki Riccardo Gagliolo'nun yanından yaklaşık 2.5 metre sıçrayarak topu ağlara yolladı. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo'nun muhteşem kafa golü da gündeme oturdu.

    2020 YILINDA 41 GOL ATTI!
    35 yaşındaki Ronaldo insan üstü bir performans sergiliyor. Yıldız futbolcu 2020'de 38 maçta 41 gole imza attı.


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