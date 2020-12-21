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    • Spor
    • 21.12.2020 Gazete
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    'dan önünde minik revizyon

    'ın  ile oynayacağı maçta Feghouli'nin sağ çekileceği Kılınç'ın da sol açık oynatılacağı öğrenildi. Emre Akbaba ile Oğulcan ise kulübede olacak.

    Göztepe önünde minik revizyon
    Galatasaray'ın ile oynayacağı maçta Feghouli'nin sağ çekileceği Kılınç'ın da sol açık oynatılacağı öğrenildi. Emre Akbaba ile Oğulcan ise kulübede olacak.

    'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
    Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Antrenman taktik ağırlıklı geçti.

    GÖZTEPE'DE 3 CORONAVİRÜS
    Göztepe Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu oyunculardan birinin İrfan Can olduğu belirtildi.
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    Haberler Spor Galatasaray'dan Göztepe önünde minik revizyon