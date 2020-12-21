Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maçta Feghouli'nin sağ kanada çekileceği Emre Kılınç'ın da sol açık oynatılacağı öğrenildi. Emre Akbaba ile Oğulcan ise kulübede olacak.
GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Antrenman taktik ağırlıklı geçti.
GÖZTEPE'DE 3 CORONAVİRÜS
Göztepe Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu oyunculardan birinin İrfan Can olduğu belirtildi.
GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Antrenman taktik ağırlıklı geçti.
GÖZTEPE'DE 3 CORONAVİRÜS
Göztepe Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu oyunculardan birinin İrfan Can olduğu belirtildi.