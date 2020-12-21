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    • Spor
    • 21.12.2020 Gazete
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    'de patron kim? Yandaş, 'u takmadı ile konuştu

    maçında kulübeye gelen Yandaş’a hocası taktik vermeye çalıştı. Bulut’u dinlemeyen yıldız oyuncu, tribündeki ile konuştu. "Patron kim?” tartışmaları ortaya çıktı.



    Futboluyla     ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. Önceki gün kaybedilen Gaziantep FK maçında teknik direktör Erol Bulut, kulübeye doğru gelen Mert Hakan Yandaş'a taktik vermeye çalıştı ancak 26 yaşındaki oyuncu hocasını takmadı.

    Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu'na doğru yönelen Mert Hakan, ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti. Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan Mert Hakan'ın bu tavrı, "Fener'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.




    Erol Bulut'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor.



    OTORİTE SORUNU VAR
    Erol Bulut'un yerliler üzerinde bir otorite sorunu olduğu konuşuluyor. Yerliler, Emre Belözoğlu'nu dikkate alıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de patron kim? Mert Hakan Yandaş, Erol Bulut'u takmadı Emre Belözoğlu ile konuştu