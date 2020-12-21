Geçirdiği semptomlu Covid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde çalıştı.

Sağ kaval kemiği kırılan Fernando Muslera'nın ise kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edildiği aktarılırken, pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlandığı ifade edildi.

Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek.