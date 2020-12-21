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    • 21.12.2020 19:12
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 13. haftasında Fraport TAV , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor - Kayserispor | CANLI

    'in 13. haftasında Fraport TAV , sahasında ile karşı karşıya geliyor.

    Antalya Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR | CANLI

    Mücadele öncesi Fraport TAV Antalyaspor 14, Hes Kablo Kayserispor ise 10 puan toplamış durumda.

    ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

    Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan

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