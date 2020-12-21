Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR | CANLI
Mücadele öncesi Fraport TAV Antalyaspor 14, Hes Kablo Kayserispor ise 10 puan toplamış durumda.
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic
Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan