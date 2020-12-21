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    • 21.12.2020 16:19
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    'den kadroda revizyon kararı! 'da 11 değişiyor

    Süper Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren 'da 'in kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı belirtildi. Bu kez istediğini alamayan ve "kazanan kadro bozulmaz" mantığını rafa kaldıran tecrübeli teknik adamın, Göztepe maçında bambaşka bir 11'i sahaya süreceği öğrenildi.

    Fatih Terim'den kadroda revizyon kararı! Galatasaray'da 11 değişiyor

    Sarı kırmızılılar, 19 günde 5 önemli maça çıkacak. Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak, Trabzon ve Konyaspor maçları ise deplasmanda...
    Fatih Terim'den kadroda revizyon kararı! Galatasaray'da 11 değişiyor

    Karagümrük karşısında kazanan takımı bozmak istemeyen Fatih Terim bu kez istediğini alamadı. G.Saray yenilirken, oyun olarak da beklentileri karşılayamadı.
    Fatih Terim'den kadroda revizyon kararı! Galatasaray'da 11 değişiyor

    Karagümrük yenilgisi ve maçta yaşananların geride kaldığını ifade eden Fatih Terim, bir an önce Göztepe karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini kaydetti.
    Fatih Terim'den kadroda revizyon kararı! Galatasaray'da 11 değişiyor

    Arka arkaya kritik maçlara çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ağlayacak, karalar bağlayacak vakit yok. Karagümrük maçını bir an önce unutun" talimatı verdi. Göztepe'nin son iki maçını kaybetse de deplasmanda iyi oynadığına dikkat çekerek yeni bir seriye ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.
    Fatih Terim'den kadroda revizyon kararı! Galatasaray'da 11 değişiyor

    Göztepe maçında revizyon yapmaya hazırlanan Terim, Donk'un yanında zorunluluktan Luyindama'yı oynatacak. Linnes'in yerine Omar gelecek.
    Fatih Terim'den kadroda revizyon kararı! Galatasaray'da 11 değişiyor

    Belhanda, Emre Akbaba'nın yerine 11'de olacak. Feghouli, Oğulcan'ın yerine kanada dönecek. Ömer Bayram da yine 11'de sahaya çıkacak.
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    Haberler Spor Fatih Terim'den kadroda revizyon kararı! Galatasaray'da 11 değişiyor