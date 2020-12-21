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    • 21.12.2020 16:00
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    SON DAKİKA! flaş kararı! Hükmen yenik sayılacaklar

    Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ikinci devresinde salgını nedeniyle A Takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşen ve maça çıkamayacak durumda olan takımların hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı bildirildi.

    TFF flaş koronavirüs kararı! Hükmen yenik sayılacaklar

    Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek. A takım listesindeki oyuncu sayısının corona virüs nedeniyle 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak. 'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

    BAŞKAN ÖZDEMİR DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
    TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada 'hükmen mağlubiyet' konusunda şu ifadeleri kullanmıştı: "28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor."

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    Haberler Spor SON DAKİKA! TFF flaş koronavirüs kararı! Hükmen yenik sayılacaklar