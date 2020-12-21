Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Erzurumspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Kartal'ın teknik patronu Yalçın, "En çok gol atan takımız ama en fazla yiyenlerden de biriyiz. Atıyoruz ama yiyoruz da. Bugün gol yemeden kazanmak daha sevindiriciydi" ifadelerini kullandı.
İSTEDİĞİMİZ GİBİ YÖN VERİYORUZ
Sergen hoca, "İstediğimiz gibi oyunu kontrol ediyor, baskı yapıyoruz, pas yapıyoruz. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirmeyi yavaş yavaş yapıyoruz, gidişattan memnunum" dedi.
İDDİALI AÇIKLAMALAR YAPTI
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklı galibiyet ve pozisyonları ile ilgili olarak ise "Olgunlaşıyoruz... Artık maça hükmediyoruz" yorumunu yaptı.
TARTIŞILACAK OYUNCU DEĞİL
Yalçın,"Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Vida'da bu özellikler var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil" dedi.
N'KOUDOU SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu N'Koudou bu sezon ilk golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Gol attığım için çok mutluyum. Bugün önemli olan 3 puandı. Vida, 10 kere denese 1 tanesi girerdi. Çok güzel bir goldü" ifadelerini kullandı.
KADER ADAMI NECİP!
Kartal'ın atom karıncası Necip, karşılaşmanın 2. yarısında penaltı yaptırarak kilidi açan isim oldu. Tecrübeli oyuncu sağ bekte başarılı performans sergiledi.
DÖRT DÖRTLÜK BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez Süper Lig'de üst üste 4 iç saha maçı kazandı. Bu 4 maçta 11 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
İSTEDİĞİMİZ GİBİ YÖN VERİYORUZ
Sergen hoca, "İstediğimiz gibi oyunu kontrol ediyor, baskı yapıyoruz, pas yapıyoruz. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirmeyi yavaş yavaş yapıyoruz, gidişattan memnunum" dedi.
İDDİALI AÇIKLAMALAR YAPTI
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklı galibiyet ve pozisyonları ile ilgili olarak ise "Olgunlaşıyoruz... Artık maça hükmediyoruz" yorumunu yaptı.
TARTIŞILACAK OYUNCU DEĞİL
Yalçın,"Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Vida'da bu özellikler var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil" dedi.
N'KOUDOU SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu N'Koudou bu sezon ilk golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Gol attığım için çok mutluyum. Bugün önemli olan 3 puandı. Vida, 10 kere denese 1 tanesi girerdi. Çok güzel bir goldü" ifadelerini kullandı.
KADER ADAMI NECİP!
Kartal'ın atom karıncası Necip, karşılaşmanın 2. yarısında penaltı yaptırarak kilidi açan isim oldu. Tecrübeli oyuncu sağ bekte başarılı performans sergiledi.
DÖRT DÖRTLÜK BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez Süper Lig'de üst üste 4 iç saha maçı kazandı. Bu 4 maçta 11 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.