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    • 21.12.2020 19:19
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    - maçı canlı anlatım | Konyaspor - Sivasspor CANLI ANLATIM İZLE

    'in 13. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Stadyumu'nda oynanan mücadelede düdük çalıyor. Konyaspor - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Konyaspor - Sivasspor

    'in 13. haftasında ile kozlarını paylaşıyor.

    Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakayı tecrübeli hakem yönetiyor.

    yönetimindeki Konyaspor ligin geride kalan diliminde 11 maça çıkarken 15 puan topladı. 'ın çalıştırdığı Sivasspor ise 11 maç sonunda 11 puanda bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Konyaspor:     Sehic, Abdülkerim, Ahmet, Uğur, Milosevic, Skubic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Ömer Ali, Miya.

    Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, , Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.

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