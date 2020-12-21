Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor ligin geride kalan diliminde 11 maça çıkarken 15 puan topladı. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ise 11 maç sonunda 11 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Abdülkerim, Ahmet, Uğur, Milosevic, Skubic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Ömer Ali, Miya.
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.