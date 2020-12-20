PSG Kulübü, sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen 28 yaşındaki Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesinin beklendiğini duyurdu. Neymar'ın bu sezon tüm kulvarlarda 9 golü var.
KAYSERİ'DE 6 EKSİK
Kayserispor'da Covid-19 tedavisi gören kaleci İsmail Çipe, sakatlıkları devam eden Lung, Yasir Subaşı, İlhan Depe, Gustavo ve Ömer Uzun Antalya'ya karşı forma giyemeyecek.
ESKİŞEHİR BORÇ ÖDÜYOR!
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "13 aylık sürede kulübün 23 milyon lira borcunu ödedik. Bu rakam sezon sonuna kadar tahmini olarak 35 milyon lirayı geçecek" dedi.
DORUKHAN SAĞ BEKTE OYNAYACAK
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün Erzurumspor karşısında sağ bekte görev yapacağı öğrenildi. Rosier'in Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle Dorukhan sağ bek oynayacak.
BEĞENMEYEN SANDIĞA GİDER
Çebi'den yaylım ateşi. Beşiktaş Başkanı Divan Kurulu'nda kendileri için yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Bizi beğenmiyorsanız sandık orada. Bizi yormaktan vazgeçin" dedi. Bankalar Birliği ile yeniden anlaşma yapacaklarını söyleyen Çebi, "Biraz olsun nefes alabileceğiz" dedi. Çebi TFF'nin pandemi döneminde kulüplere destek olmadığını da vurguladı.
BEŞİKTAŞ YENİ BİR SERİ PEŞİNDE
Alanyaspor'a yenilerek 3 maçlık galibiyet serisine son veren Beşiktaş bugün Erzurumspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş rakibini ligde sadece 1 kez yenebildi.
BORÇ 3 MİLYAR 376 MİLYON
Beşiktaş Divan Kurulu yapıldı. Borç 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk lirası olarak açıklandı.
DUYGUN YARSUVAT YOĞUN BAKIMDA
Covid-19'A yakalanan Galatasaray Kulübü eski Başkanı Duygun Yarsuvat'ın yoğun bakıma alındığı bildirildi.
KEÇİRÖREN ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ
TFF 1. Lig'nde şampiyonluk adaylarından Keçiörengücü, Balıkesirspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi. Evsahibine 3 puan getiren golleri 31'de Cem ve 82'de Süleyman attı. Balıkesir'in golü Mrsic'ten geldi.
LİDER ALANYASPOR DENİZLİ KARŞISINDA
Süper Lig'de bugün Beşiktaş- Erzurumspor maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Lider Aytemiz Alanyaspor saat 16.00'da Denizli deplasmanına çıkacak. 13.30'da ise G.Birliği ile A.Gücü derbide karşılaşacak.
FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belirlendi. Ay-Yıldızlılar, C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz'le mücadele edecek. İlk maçlar 28-30 Mayıs'ta oynanacak.
LİVERPOOL'DAN C.PALACE'A 7 GOL!
PREMIER Lig lideri Liverpool deplasmanda Crystal Palace önünde gol şov yaptı: 7-0. Kırmızılar'ı galibiyete taşıyan golleri Minamino, Sadio Mane, Roberto Firmino (2), Jordan Henderson ve Salah (2) attı.
YENİ MALATYA'DAN 'BÜYÜK' GALİBİYET!
Geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatya dün de Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti. Sarı-Siyahlılar, Adem Büyük'ün her iki yarıda attığı penaltı golleriyle kazanmayı başardı.
HATAYSPOR DİOUF İLE GÜLDÜ
Ligde sezonun iki flaş takımının buluşmasında Hatayspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek çok önemli bir galibiyet elde etti. Konuk ekibe 3 puanı 59. dakikada Diouf'un penaltı golü getirdi.
FORVETLER YİNE KAYIP
Fener bu sezon forvetlerinden katkı alamıyor... Sarı-Lacivertliler'de 3 golü olan Papiss Cisse dün yine etkisizdi. Henüz golü olmayan Kemal Ademi de beklentileri karşılayamadı. 2 gollü Samatta ise uzun süredir sakat.
ÇAKIR'IN İMAJI OLAY OLDU
Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yeni saç stili de dikkat çekti. Çakır'ın saçını kazıtması sosyal medyada çok konuşuldu.