FORVETLER YİNE KAYIP



Fener bu sezon forvetlerinden katkı alamıyor... Sarı-Lacivertliler'de 3 golü olan Papiss Cisse dün yine etkisizdi. Henüz golü olmayan Kemal Ademi de beklentileri karşılayamadı. 2 gollü Samatta ise uzun süredir sakat.

ÇAKIR'IN İMAJI OLAY OLDU



Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yeni saç stili de dikkat çekti. Çakır'ın saçını kazıtması sosyal medyada çok konuşuldu.