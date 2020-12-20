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    • 20.12.2020 13:29
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    • 20.12.2020 13:30
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    Süper Lig'in 13. haftasında evinde bir başka Ankara takımı 'nü konuk ediyor. Saat 13.00'te Eryaman Stadyumu'nda başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gençlerbirliği - Ankaragücü

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 20 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Arda, Mattias Johansson, Furman, Berat Özdemir, Robert Piris, Soner, Ayite, Sio, Stancu

    Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila Turan, Pinto, Atakan, Saba Lobzhanidze, EmreGüral, Endri, Bolingi

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