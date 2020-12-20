Fenerbahçe büyük umutlarla başladığı sezonda büyük yıkım yaşıyor. Son 6 haftada 4 yenilgi alan Sarı-Lacivertliler'de taraftarlar kazan kaldırmış durumda... Kanarya'nın yaşadığı acı tabloda tüm oklar ise Teknik Direktör Erol Bulut'u gösteriyor. Onun kredisi bitmek üzere.
ÇOK ÖNEMLİ SINAVA ÇIKACAK
Fenerbahçe Yönetimi, Erol Bulut ile yapacağı toplantıda kötü gidişin nedenlerini sorgulayacak. Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile oynanacak maç Erol Bulut için büyük bir önem taşıyor.
BUNLAR OLUYOR ACI ÇEKİYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bulut, "Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz'' ifadelerini kullandı.
ŞANSSIZLIKLAR ÜZERİMİZDE!
Deneyimli hoca, "Oyuna baktığımızda, kontrol bizdeydi. Ancak şanssızlıklar da bizim üzerimizde" dedi.
FENER'İN HAKEM İSYANI
Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu mücadeleye hakem ve VAR kararları damgasını vurdu. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekibin Pelkas'la bulduğu ve ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edilen gol gündeme oturdu. VAR odasına çekilen ofsayt çizgisine çok büyük bir tepki gösteren Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Bu nasıl ofsayt! Pelkas rakibiyle aynı hizada" ifadesini kullandı. Erol Bulut, Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Thiam'a yapılan müdahale kesinlikle penaltı" yorumunda bulundu.
PELKAS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Gaziantep maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Pelkas cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu çarşamba günü Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
BARAJ FACİASI
Fener dün Gaziantep'te ağır bir yenilgi alırken, bireysel hatalar dikkatleri çekti. Cezalı Altay'ın yerine forma giyen ve ilk kez bir lig maçında kaleye geçen Oytun Özdoğan büyük bir hataya imza attı. 22 yaşındaki file bekçisi, Kenan Özer'in skoru 3-1'e getiren frikiğinde barajı çok hatalı kurdurdu. Oytun'un kurdurduğu baraj sosyal medyada gündeme oturdu.
AVRUPA'DA ZİRVEDE!
Maçın 39. dakikasında ceza sahasında elle oynayan Marcel Tisserand penaltıya sebebiyet verdi... Fenerbahçe'nin 3 stoperi Tisserand, Serdar Aziz ve Mauricio Lemos bu sezon 2'şer kez penaltı yaptı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu rakama ulaşan başka bir 3'lü yok.