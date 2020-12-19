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    • 19.12.2020 23:05
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    İngiltere 'de yenen zirve takibini sürdürdü

    İngiltere 'de , sahasında yendi. Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti ve zirve takibini sürdürdü.

    Everton zirve takibini sürdürdü

    'in 14. haftasında , Goodison Park'ta 'ı ağırladı.

    Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas kaydetti.

    ARSENAL'IN GALİBİYET ÖZLEMİ 7 MAÇA ÇIKTI
    Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

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    Haberler Spor İngiltere Premier Lig'de Arsenal'ı 2-1 yenen Everton zirve takibini sürdürdü