Premier Lig'in 14. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.

Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.





ARSENAL'IN GALİBİYET ÖZLEMİ 7 MAÇA ÇIKTI

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.