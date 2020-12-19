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    • 19.12.2020 23:02
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    Bundesliga'da deplasmanda 'i 2-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi

    'nde (Bundesliga) , deplasmanda 'i 'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

    Bayern Münih yeniden lider!

    , Bundesliga'nın 13. haftasında BayArena'da 'e konuk oldu.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, 14. dakikada Patrik Schick ve 43. dakikada 'nin karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

    Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, 90+3. dakikada Lewandowski'nin attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    LİDERLİK KOLTUĞUNU GERİ ALDI
    Puanını 30'a çıkaran Bayern Münih, 11. haftada Bayer Leverkusen'e kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

    Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Bayer Leverkusen ise 28 puanda kaldı ve averajla 2. sırada yer aldı.

    Öte yandan, karşılaşma öncesinde Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi Carro ve sportif direktörü , tarafından yılın en iyi oyuncusu seçilen Robert Lewandowski'ye ve yılın en iyi kalecisi seçilen 'e çiçek verdi.

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    Haberler Spor Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi