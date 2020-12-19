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    • Spor
    • 19.12.2020 13:08
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    • 19.12.2020 13:08
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    'ın borcu açıklandı: 3 milyar 376 milyon 82 bin lira

    Başkanı , Denetim Kurulu Raporu'nu açıkladı. Buna göre siyah-beyazlı kulübün borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin lira.

    İHA
    Beşiktaş'ın borcu açıklandı

    Beşiktaş'ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı.

    BORÇ 3 MİLYARIN ÜZERİNDE
    Açıklanan rakama göre siyah-beyazlı kulübün toplam 3 milyar 376 milyon 82 bin TL. Siyah-beyazlıların alacağı ise 290 milyon 769 bin TL.

    9 AYDA ZARAR 91 MİLYON
    Yaşanan pandemi döneminde siyah-beyazlıların 9 ayda 91 milyon 286 bin TL zarar ettiği açıklanırken, son 3 aydaki zarar ise 40 milyon TL olarak belirlendi.

    Beşiktaş'ın toplam temlikleri ise 5 milyar 406 milyon 223 bin TL.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 3 milyar 376 milyon 82 bin lira