



Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz.