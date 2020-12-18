'BİREYSEL SPORLAR DAHA RAHAT'

Prof. Dr. İlhan, kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaş ihtimalinin yüksekliğine dikkat çekerek, "Zorunlu olan durumlar ile isteğe bağlı durumları ayırmak gerekiyor koronavirüs mücadelesinde. Aslında sokağa çıkma kısıtlamaları için de bu geçerli. İşine gitmek zorunda olan, ekmek parasının peşinde olan adam işine gitmek zorunda ve gidiyor da. Ama gezmeye gitmek, kapalı yerde spora gitmek açıkçası çok da şart olmayan uygulamalar. Şu geldiğimiz zor süreçte bunların ertelenebileceğini düşünüyorum. İnsanlar nasıl AVM'ye gitmiyorlarsa, restorana gitmiyorlarsa spor etkinliklerini dışarıda, açık alanda, kalabalıktan uzak bir yerde gerçekleştirebilirler. Şu an bireysel yürüyüş, koşu gibi sporların çok daha doğru olduğu düşüncesindeyim" dedi.