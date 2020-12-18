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    • 18.12.2020 13:27
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    • 18.12.2020 13:27
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    Falcao için flaş ifadeler: 'a para için geldi diyorlar...

    Geçtiğimiz sezonu 'da geçiren, bu sezon başında ise Yeni Malatya'un yolunu tutan tecrübeli golcü önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da geçirdiği sezona ve tartışılan golcü Falcao'yla ilgili konuşan Adem Büyük; Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a para için geldiği yönündeki eleştirilere cevap verdi. İşte o sözler...

    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    Galatasaray'da 1 sezon forma giyen ve sarı-kırmızılı ekipten kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Adem Büyük, yaşanan o sürece ve tartışılan yıldız Falcao'nun durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...
    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    "Kimse bana Galatasaray'dan git demedi. Tekrar Fatih hocama çok teşekkür ederim. Bana gösterdiği ilgi alaka, verdiği forma şansı benim için unutulmaz bir sezondu o sezon.
    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    Ayrılırken de hocamdan izin alarak ayrıldım. Hocayla konuştuğumda beni kesinlikle gönderme taraftarı olmadığını defalarca dile getirdi. 'Senin hayatın, senin kararın' diyerek bana yardımcı oldu. Hocamla da iyi ayrıldım.
    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    Kötü ayrılmadım yani Galatasaray'dan. Kimse bana da git demedi. Ne yönetimden ne de hoca grubundan. Çok iyi anılar ve ilişkilerle ayrıldım.
    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    Galatasaray stadının inanılmaz bir atmosferi var. Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı ilk 11 maçımdı ve sahaya çıkarken tüylerim diken diken oldu.
    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    20 maç oynamış kadar oldum o maçta. Berabere kalmayıp yenilsek bu kadar üzülmezdim. Son dakika yediğimiz gol yüzünden berabere bitti ve beni inanılmaz üzdü. Hala açıp açıp izlerim o golü. İnanılmaz bir duyguydu benim için.
    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    Falcao inanılmaz bir oyuncu. Yaşadığı sakatlıklar kolay sakatlıklar değil. Daha önce yaşadığı ve şimdi yaşadıkları var. Yaş ilerledikçe daha çok hissediyorsunuz o ağrıları.
    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    Çok kaliteli oyuncu ama futbolda şuanda her zaman güçlü olmak ve kalmak zorundasınız. Falcao da güçlü kalmak için çalışıyor ama maalesef vücudu buna izin vermiyor artık.
    Falcao için flaş ifadeler: Galatasaray'a para için geldi diyorlar...

    Kalitesi inanılmaz, tartışılmaz. Antrenmandaki çalışması ve özverisi çok iyi. Herkes Falcao buraya para almaya gelmiş gibi düşünüyor ama antrenmanlarda da koşan, çalışan, mücadele eden bir oyuncu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan! Tanıdığım için çok mutluyum.
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