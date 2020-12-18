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    • 18.12.2020 10:24
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    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: , transferini açıkladı!

    Son dakika spor haberleri... , 'i 2,5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "mız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    DHA
    Fenerbahçe, Marko Guduric transferini açıkladı!

    , eski oyuncusu 'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.
    2018-2019 sezonunda forması giyen, sonrasında ise NBA ekiplerinden 'de görev yapan Sırp guard Marko Guduric, yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Guduric, sarı lacivertli ekip ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.



    Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe, Marko Guduric transferini açıkladı!