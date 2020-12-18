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    • 18.12.2020 09:47
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    'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme

    Son haftalarda topladığı puanlarla birlikte zirveye tutunan 'da ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar devam ediyor. Devre arasında hızlı bir kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte 'in adı ön plana çıktı. İşte detaylar...

    Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme

    Süper Lig'de bu sezon son, özellikle haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, yapacağı takviyeler için devre arasını iple çekiyor.
    Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme

    Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı mevkilere transfer yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar için bir süredir Garry Rodrigues iddiaları ortaya atılıyordu.
    Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme

    Ocak ayında Galatasaray'a geleceği öne sürülen Rodrigues, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor...
    Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme

    Tecrübeli futbolcunun, takımı Al Ittihad ile sözleşmesini 2 yıllığına uzatmayı planladığı ifade edildi.
    Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme

    Sezon başında Fenerbahçe'nin geri gönderdiği Yeşil Burun Adalı oyuncunun, Ittihad'ın sözleşme yenileme teklifini kabul ettiği bildirildi.
    Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme

    30 yaşındaki futbolcu daha önce 2 sezon forma giydiği Galatasaray'da 78 maçta 16 gol, 16 asistle oynadı.
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    Haberler Spor Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme