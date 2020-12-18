Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Transferde sürpriz gelişme

Süper Lig'de bu sezon son, özellikle haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, yapacağı takviyeler için devre arasını iple çekiyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı mevkilere transfer yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar için bir süredir Garry Rodrigues iddiaları ortaya atılıyordu.
Ocak ayında Galatasaray'a geleceği öne sürülen Rodrigues, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor...
Tecrübeli futbolcunun, takımı Al Ittihad ile sözleşmesini 2 yıllığına uzatmayı planladığı ifade edildi.
Sezon başında Fenerbahçe'nin geri gönderdiği Yeşil Burun Adalı oyuncunun, Ittihad'ın sözleşme yenileme teklifini kabul ettiği bildirildi.
30 yaşındaki futbolcu daha önce 2 sezon forma giydiği Galatasaray'da 78 maçta 16 gol, 16 asistle oynadı.