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    • 18.12.2020 17:51
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    Formula 1 takımlarından Racing'de 'in yeni takım arkadaşı oldu

    İddialar doğru çıktı ve Formula 1 takımlarından Racing, 2021'de Meksikalı pilot ile yarışacağını açıkladı. Gelecek yıl adını olacak olan , Sergio Perez'i göndermiş gelecek yıl için Alman pilot ile anlaşmıştı. Sergio Perez, Hollandalı pilot ile takım arkadaşı olacak. Öte yandan Red Bull Racing pilotu Alex Albon ise yedek sürücü olarak takımda yoluna devam edecek.

    Sergio Perez, Red Bull ile yarışacak

    Meksikalı pilot , gelecek sezon -Honda Formula 1 Takımı'nda yarışacak. Red Bull-Honda'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı sürücü 'in 2021 sezonundaki takım arkadaşı Sergio Perez olacak.

    2019 sezonunun 13. ayağından itibaren Red Bull adına mücadele eden Alexander Albon ise test pilotu olarak takımın kadrosunda yer alacak. 2011'de başladığı F1 kariyerinde 10 kez podyuma çıkan Perez, tek birinciliğini bu sezon Sakhir Grand Prix'sinde elde etti.

    30 yaşındaki Perez, son 7 yıldır yarıştığı ve 2021'de adını alacak takımındaki koltuğunu 'e kaybetmişti.

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    Haberler Spor Formula 1 takımlarından Red Bull Racing'de Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı Sergio Perez oldu