Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın kafilesinde Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta, Lemos, Altay Bayındır yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu...









FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Tolga Ciğerci'nin ise tedavisine devam edildi.