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    • 18.12.2020 17:57
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    'nin FK kamp kadrosu belli oldu: , Samatta ve yok

    'in 13. haftasında FK ile deplasmanda karşılaşacak 'nin kamp kadrosunu duyurdu. Sarı lacivertli ekibin kafilesinde , Samatta ve yer almazken, ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu...

    Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

    'in 13. haftasında FK'ya konuk olacak 'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın kafilesinde Perotti, , , Samatta, Lemos, Altay Bayındır yer almadı.

    İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu...




    FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
    Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

    Daha sonra üç gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; , Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Tolga Ciğerci'nin ise tedavisine devam edildi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kamp kadrosu belli oldu: Diego Perotti, Samatta ve Valencia yok