Galatasaray, Fatih Karagümrük'e mağlup oldu! (MS: Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray)

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Nefesleri kesen mücadelenin son anlarına 1-0 mağlup giren sarı-kırmızılılar 90+6. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Mücadele bu sonuçla bitecek derken 100+1. dakikada Mevlüt Erdinç sahneye çıktı. Deneyimli santrfor attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Karagümrük'ün diğer golü golünü son haftaların formda ismi Ndao kaydetti.
Öte yandan maç sonunda yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao da kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Karagümrük 20 puana yükselirken, Galatasaray ise 23 puanda kaldı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Süper Lig'in 13. haftası Karagümrük - Galatasaray maçıyla başladı. Ev sahibi takımın 13. dakikada Koray Altınay ile bulduğu gol VAR'dan döndü ve geçersiz sayıldı. Altınay'ın golü ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.
TERİM 69'DA KIZARDI!
Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 69. dakikada kırmızı kart gördü.
MARCAO MAÇ BİTİMİ KIZARDI!
Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü.
Galatasaray'ın ilk 11'i
Okan - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi - Taylan - Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan - Diagne
Karagümrük'ün ilk 11'i
Viviano, Koray, Fatih, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan, Biglia, Alparslan, Ndao, Aatif, Sobiech