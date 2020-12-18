Kayserispor'la doğum gününde yolları ayrılan Hasan Hüseyin Acar'dan Galatasaray'a transferi hakkında açıklama geldi. Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Hasan Hüseyin Acar, "Kayserispor'dan ayrılışım basında yanlış anlatıldı. Kayserispor'dayken kimseyle tartışmam olmadı, özellikle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi değil olay. Ben kendi istediğimle Kayserispor'dan ayrıldım. Ben, Samet Hoca'nın yanına gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kimse bana 'Seni göndermek istiyoruz, kovuyoruz' demedi.