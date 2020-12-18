Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.12.2020 14:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 15:01
    ABONE OL

    SON DAKİKA! İşte 'nda son 16 eşleşmeleri | , , 'ın rakipleri...

    'nda son 16 turu kura çekimi A Spor'da canlı yayınlandı. ve 'nda 14.30'da başlayan kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. İşte , Fenerbagçe ve 'ın kupadaki rakipleri...

    İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri

    Türkiye Futbol Federasyonunun () Riva'daki ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.

    Kura çekiminde konuşan Hamit Altıntop, "Kupada çok güzel ve ilginç maçlar vardı. Uzatmalar ve penaltılar oldu. Futbolda istediğimiz heyecanı görebildik, tek eksik taraftarlardı. İnşallah gelecek aylarda statlarımızı yeniden doldurabiliriz. Duamız o yönde. Tek maçlı sistemin telafisi olmadığından bahsettik, bunların hepsini canlı gördük. Her pozisyon, her karar, her gol çok önemli. Alt liglerde oynayan takımların kendisini ispat etmesi, göstermesi, genç oyuncuların Türk futbolseverlere reklamı açısından çok önemli maçlar oldu." ifadelerini kullandı.

    Rüştü Reçber de "Bizim için önemli olan gençler. Kaleciler de merak ettiğim konuydu. Son 3 güne baktığımızda, oynamayan süre alamayan futbolcuları da görebildik. Bu 3 gün bize gösterdi ki ileriye dönük anlamda gençlerden iyi gelenler var. Tek maçlardaki en büyük heyecan ne olacağının belli olmamasıdır. Karşılaşılan sürprizlerin sebebi de bu. Alt ligdeki takımların vitrine çıktığını hissetmesi bize bu sürprizleri yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

    Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

    'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

    Son 16 turu kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:
    İttifak Holding spor-Gaziantep FK
    -
    -Çaykur spor
    spor-Fraport TAV spor
    Demir Grup spor-spor
    Yeni spor-
    Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye spor
    Tuzlaspor-Medipol

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakipleri...