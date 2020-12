Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.

Kura çekiminde konuşan Hamit Altıntop, "Kupada çok güzel ve ilginç maçlar vardı. Uzatmalar ve penaltılar oldu. Futbolda istediğimiz heyecanı görebildik, tek eksik taraftarlardı. İnşallah gelecek aylarda statlarımızı yeniden doldurabiliriz. Duamız o yönde. Tek maçlı sistemin telafisi olmadığından bahsettik, bunların hepsini canlı gördük. Her pozisyon, her karar, her gol çok önemli. Alt liglerde oynayan takımların kendisini ispat etmesi, göstermesi, genç oyuncuların Türk futbolseverlere reklamı açısından çok önemli maçlar oldu." ifadelerini kullandı.

Rüştü Reçber de "Bizim için önemli olan gençler. Kaleciler de merak ettiğim konuydu. Son 3 güne baktığımızda, oynamayan süre alamayan futbolcuları da görebildik. Bu 3 gün bize gösterdi ki ileriye dönük anlamda gençlerden iyi gelenler var. Tek maçlardaki en büyük heyecan ne olacağının belli olmamasıdır. Karşılaşılan sürprizlerin sebebi de bu. Alt ligdeki takımların vitrine çıktığını hissetmesi bize bu sürprizleri yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Son 16 turu kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor-Medipol Başakşehir