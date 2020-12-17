Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Sumudica, Fenerbahçe maçından önce TRT Spor'a özel bir röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Sumudica, Fenerbahçe maçından önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'yi analiz ettiniz mi?' sorusuna ise "Her şey bu dosyada hazır." cevabını verdi.

1 PUAN ŞAMPİYON YAPAR

"Oyuncularımın kaybetmemesini istiyorum ve onlara bunu aşılamak istiyorum. Türkiye'de sevmediğim ve alışık olmadığım bir nokta var; galiba takımlar ve yönetimler için 1 puan değersiz! Çünkü 3 puan ile 1 puan arasında ciddi prim farkı var. 1 puan sizi şampiyon yapar, 1 puan sizi küme düşürür. Bu 1 puanlar bizim işimize çok yarayacak."