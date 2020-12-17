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    • 17.12.2020 17:06
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    ZTK CANLI | Sivas - A Spor canlı yayın izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor... Başlama düdüğü 17.00'de çalan ve A 'da canlı olarak yayınlanan mücadelede Süper Lig ekiplerinden , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ZTK CANLI | Sivasspor - Giresunspor

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor... Başlama düdüğü 17.00'da çalan ve A 'da canlı olarak yayınlanan mücadelede Süper Lig ekiplerinden , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Sivasspor: Ali Şaşal, Barış, Appindangoye, Robin, Uğur, Fayçal Fajr, Atakan Kesgin, Felix, Ziya, Ninga, Kone
    Giresunspor: Göktan, Kerem, Sergen, Fatih, İshak, Tavares, Uzodimma, Himmet, Madinda, Traore, Yasin

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