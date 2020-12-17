Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor... Başlama düdüğü 17.00'da çalan ve A Spor'da canlı olarak yayınlanan mücadelede Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.





İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Barış, Appindangoye, Robin, Uğur, Fayçal Fajr, Atakan Kesgin, Felix, Ziya, Ninga, Kone

Giresunspor: Göktan, Kerem, Sergen, Fatih, İshak, Tavares, Uzodimma, Himmet, Madinda, Traore, Yasin