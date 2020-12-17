Galatasaray, devre arasında forvet hattına bir takviye adına listesine Roman Yaremchuk'u eklemiş durumda. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Gent forması giyen Yaremchuk için devre arasında harekete geçecek takımlardan biri olarak Galatasaray aktarılıyor.