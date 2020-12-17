Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.12.2020 15:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 17:21
    ABONE OL

    tek golle turladı | Antalya 1 - 0

    'nda 5. tur maçları sürüyor. Saat 15.00'te başlayan ve A 'dan naklen yayınlanan karşılaşmada evinde 'u ağırladı. Süper Lig temsilcisi Antalyaspor karşılaşmayı 52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı gol ile kazandı.

    'nda 5. tur heyecanı - maçı ile devam etti. Süper Lig ekibi Antalya ile TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor, tur bileti için sahaya çıktı.

    Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, forma şansı bulamayan bazı oyuncularına şans verdi. Podolski, Jahovic gibi takımın as isimleri yedek soyundu.

    İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gittiler.

    İkinci yarının başında, dakikalar 52'yi gösterdiğinde Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Akdeniz ekibi sahasında Boluspor'u tek golle geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmaya hak kazandı.

    ANTALYASPOR 5. TURA NASIL GELDİ?
    Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek 5. tura yükselmeyi başardı.

    BOLUSPOR 5. TURA NASIL GELDİ?
    Rakibi gibi Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Boluspor, Kahramanaraşspor'u 2-1'le geçti ve 5. turda Antalyaspor'la eşleşti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Antalyaspor tek golle turladı | Antalyaspor 1 - 0 Boluspor