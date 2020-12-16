Sumudica yönetiminde 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'u konuk ediyor. Kırmızı Siyahlı ekip, çıkışını Kocaeli karşısında da sürdürüp tur biletini kapmak istiyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle yaklaşık 1 aydır maçları ertelenen Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

Süper Lig 'de çıktığı 11 maçta 18 puan toplayan Gaziantep ekibi, 6. sırada yer alıyor. 3 maçı eksik olan Kocaliespor ise Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 17 puanla 9. basamakta bulunuyor.

15. dakikada Kocaelispor, Bahattin Köse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Gaziantep FK, Zvonimir Kozulj'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Gaziantep FK: Çağlar; Oğuz, Ulaş, Kubilay, Jefferson Mehmet Erdem; Andre, Furkan, Kozulj; Cenk, Andre

Kocaelispor: Bayram, Yiğit, Kemal Can, Taha Batuhan, Gökhan, Muhammed, Murat Cem, Benhur, Bahattin, İrfan, Batuhan Er