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    • 16.12.2020 15:06
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    ZTK CANLI | -Kocaeli A Spor canlı izle

    5. turunda evinde köklü ekiplerden Kocaeli'u konuk ediyor. Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maçı haberimizden de takip edebilirsiniz.

    ZTK CANLI | Gaziantep FK-Kocaelispor

    Sumudica yönetiminde 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, 5. Tur maçında Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaeli'u konuk ediyor. Kırmızı Siyahlı ekip, çıkışını Kocaeli karşısında da sürdürüp tur biletini kapmak istiyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle yaklaşık 1 aydır maçları ertelenen ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

    Süper Lig 'de çıktığı 11 maçta 18 puan toplayan Gaziantep ekibi, 6. sırada yer alıyor. 3 maçı eksik olan Kocaliespor ise Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 17 puanla 9. basamakta bulunuyor.

    15. dakikada Kocaelispor, Bahattin Köse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

    39. dakikada , Zvonimir Kozulj'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

    İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Gaziantep FK: Çağlar; Oğuz, Ulaş, Kubilay, Jefferson Mehmet Erdem; Andre, Furkan, Kozulj; Cenk, Andre
    Kocaelispor: Bayram, Yiğit, Kemal Can, Taha Batuhan, Gökhan, Muhammed, Murat Cem, Benhur, Bahattin, İrfan, Batuhan Er

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