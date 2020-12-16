Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Galatasaray alt yapısında yetişen yıldız futbolcu son olarak Deportivo forması giymişti. Emre Çolak, Süper Lig'in yeni takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Karagümrük Emre Çolak'ı transfer ettiğini resmi sitesinden duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Emre Çolak Karagümrük'te! Transferlerimiz son hızıyla sürüyor!
Kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol ekibinde 2 sezon forma giydi. Daha sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda'da oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.
İkinci Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Emre Çolak, Milli Takımımız'ın farklı yaş gruplarında da görev yaptı.
Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
EMRE ÇOLAK KİMDİR?
20 Mayıs 1991 senesinde dünyaya gelen Emre Çolak aslen Orduludur. İstanbul'un Esenler ilçesinde büyüyen Emre Çolak futbola Galatasaray alt yapısında başlamıştır. Orta saha mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcu.
2009-2016 yılları arasında Galatasaray formasıyla 128 maç çıkan Emre Çolak 9 gol atmıştır.
2016 yılında İspanya'nın Deportivo La Coruña takımına transfer olan Emre Çolak burada göstermiş olduğu oyun sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.