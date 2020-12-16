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    • 16.12.2020 14:48
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    açıkladı! İşte Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre haftanın açılış karşılaşması olan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

    İşte Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler

    Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

    18 Aralık Cuma:
    19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

    19 Aralık Cumartesi:
    13.30 Göztepe-Atakaş Hatay: Volkan Bayarslan
    16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
    16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
    19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

    20 Aralık Pazar:
    13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
    16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
    19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

    21 Aralık Pazartesi:
    19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

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    Haberler Spor TFF açıkladı! İşte Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler