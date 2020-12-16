Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın tek golü, Karacabey Belediyesporlu Onur Özcan'ın 11. dakikada topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.
Bu skorla sarı lacivertliler adını son 16'ya yazdırdı.
MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)
10. dakikada gelişen Karacabey Belediyespor atağında Hasan Güleryüz, Sosa'yı şık bir çalım atarak ceza sahası dışından şutunu çekti. Altay, topu kornere çeldi.
11. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu Onur Özcan, Thiam'dan önce dokunarak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Sosa'nın pasını alan Ömer Faruk'un ceza sahası içinde çektiği şut az farkla auta çıktı.
28. dakikada hızlı gelişen Karacabey atağında, Ömer Çetinbaş ile karşı karşıya kalan Altay, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+1. dakikada Abullah Dijlan Aydın'ın ceza sahası dışından kullandığı frikik vuruşunda kaleci Oytun, topu üstten kornere çeldi.
EROL BULUT 3-5-2 SİSTEMİYLE ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor karşısında takımını sahaya 3-5-2 sistemiyle çıkardı.
Son günlerde sık sık sistem sebebiyle eleştiriler alan Bulut, kupa maçında değişik bir dizilişle takımını sahaya sürdü.
Savunmada üçlüye dönen genç teknik adam, kenarlarda Nazım ve Novak'ı oynatırken, çift forvette Thiam'ın arkasında Ömer Faruk'u görevlendirdi.
ALTAY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Altay, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Altay, ligdeki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
ÖMER FARUK 30 DAKİKA
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Karacabey Belediyespor karşısında 30 dakika forma giyebildi.
Kupa maçlarında ilk 11'de şans verilen 17 yaşındaki futbolcu, Altay'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle erkenden oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ömer Faruk, 30. dakikada yerini Oytun Özdoğan'a bıraktı.
KARACABEY BELEDİYESPOR'DAN PROTESTO
Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın başında Karacabey Belediyesporlu futbolcular santra yapıldıktan sonra topla oynamayarak bir protesto gerçekleştirdi.
Futbolcular hakemin başlama düdüğünün ardından Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) oynanmamasına ilişkin protestoda bulundu.
Fenerbahçe'nin yaptığı santra vuruşu sonrasında 20 saniye topa müdahale etmeyen Karacabey Belediyesporlu oyuncular, daha sonra maça dahil oldu.