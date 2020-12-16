Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? FB Türkiye Kupası maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayıncı bilgilerini araştırıyor. Bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe ile 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek. Bu maçı şifresiz izlemek isteyenler de Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Peki, FB Türkiye Kupası maçı saat kaçta?
FENERBAHÇE KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve Kadıköy'de oynanacak mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ömer Faruk, Sinan Gümüş, Thiam, Cisse.
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, İlyas Yılmazer, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci, Sergen İlhan, Yusuf Türk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt, Berk Ali Nızam, Arda Yılmaztürk, Gökhan Erdöl
KUPADA ÖNCEKİ MAÇLAR
Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.
Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.