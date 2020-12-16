Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? FB Türkiye Kupası maçı saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ömer Faruk, Sinan Gümüş, Thiam, Cisse.

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, İlyas Yılmazer, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci, Sergen İlhan, Yusuf Türk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt, Berk Ali Nızam, Arda Yılmaztürk, Gökhan Erdöl

KUPADA ÖNCEKİ MAÇLAR

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.