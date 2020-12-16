Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u konuk etti.
Karşılaşmayı 5-1 kazanan turuncu-yeşilliler son 16 turuna adını yazdırdı.
Alanyaspor'a turu getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro kaydetti.
Adanaspor'un tek golü Roni'den geldi.
ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih, Berkan, Efkan, Umut, Hasan, Mustafa
Adanaspor: Yaşar, Evren, Donkor, Cenk, Ömer, Tevfik, Serhat, Umut, Eren, Roni, Ozan
ALANYASPOR 5 - 1 ADANASPOR
14', 69' Mustafa Pektemek, 17' Fatih, 86' Umut, 90' Bareiro / 25' Roni
KUPADA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI
16 Aralık Çarşamba:
18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)
17 Aralık Perşembe:
13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)