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    • 16.12.2020 17:59
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    'nda Alanya adını son 16'ya yazdırdı!

    Süper Lig'de bu sezonun flaş takımı Alanya 'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 'u konuk eden turuncu-yeşilliler 5-1'lik galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.

    Alanyaspor adını son 16'ya yazdırdı!

    5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Alanya, sahasında 'u konuk etti.

    Karşılaşmayı 5-1 kazanan turuncu-yeşilliler son 16 turuna adını yazdırdı.

    'a turu getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro kaydetti.

    Adanaspor'un tek golü Roni'den geldi.



    ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI İLK 11'LER
    Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih, Berkan, Efkan, Umut, Hasan, Mustafa

    Adanaspor: Yaşar, Evren, Donkor, Cenk, Ömer, Tevfik, Serhat, Umut, Eren, Roni, Ozan


    ALANYASPOR 5 - 1 ADANASPOR
    14', 69' Mustafa Pektemek, 17' Fatih, 86' Umut, 90' Bareiro / 25' Roni

    KUPADA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI


    16 Aralık Çarşamba:

    18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

    21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)


    17 Aralık Perşembe:

    13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

    13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

    15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

    17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

    18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

    21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor adını son 16'ya yazdırdı!