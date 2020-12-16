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    • 16.12.2020 16:46
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    'da depremi! İki futbolcu daha pozitif

    haberine göre 'dan yapılan açıklamada iki futbolcunun daha testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada da Kerem Aktürkoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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    , 2 futbolcusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sonuçları pozitif çıkan futbolcuların tedavi protokolü ve karantina süreçlerinin başlandığı belirtildi.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
    Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır.

    Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Spor Galatasaray'da koronavirüs depremi! İki futbolcu daha pozitif