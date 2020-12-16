Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın tek golü, Karacabey Belediyesporlu Onur Özcan'ın 11. dakikada topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.
Bu skorla sarı lacivertliler adını son 16'ya yazdırdı.
"KOLAY BİR MAÇ GEÇİRMEDİK"
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, kolay bir maç geçirmediklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Alt ligden rakip olsa da hiçbir maçın kolay geçmediği vurgulayan Bulut, "Süper Lig takımlarından alt lig ekiplerine elenenler oldu. Kolay maçlar olmuyor, hiçbir maç kolay değil. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı karttan sonra 10 kişi kaldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Tur atladığımız için mutluyuz. Attığımız 2 gol daha vardı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bence biri ofsayt değildi ama hakem öyle karar verdi." ifadelerini kullandı.
KALEDE OYTUN OLACAK
Bulut, bir gazetecinin "Altay Bayındır'ı riske ettiğinizi düşünüyor musunuz ?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Altay'ı riske ettiğimi düşünmüyorum. Harun sakattı, Oytun vardı ikinci kaleci olarak. O da iyi bir performans sergiledi. Kaleciler kırmızı kart görebilir. Oytun'a güvenimiz sonsuz. Hafta sonunda büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak."
MAÇTAN NOTLAR
10. dakikada gelişen Karacabey Belediyespor atağında Hasan Güleryüz, Sosa'yı şık bir çalım atarak ceza sahası dışından şutunu çekti. Altay, topu kornere çeldi.
11. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu Onur Özcan, Thiam'dan önce dokunarak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Sosa'nın pasını alan Ömer Faruk'un ceza sahası içinde çektiği şut az farkla auta çıktı.
28. dakikada hızlı gelişen Karacabey atağında, Ömer Çetinbaş ile karşı karşıya kalan Altay, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+1. dakikada Abullah Dijlan Aydın'ın ceza sahası dışından kullandığı frikik vuruşunda kaleci Oytun, topu üstten kornere çeldi.
86'ncı dakikada Berk Ali Nizam'ın soldan vuruşunda kaleci Oytun topa iki hamlede sahip oldu.
EROL BULUT 3-5-2 SİSTEMİYLE ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor karşısında takımını sahaya 3-5-2 sistemiyle çıkardı.
Son günlerde sık sık sistem sebebiyle eleştiriler alan Bulut, kupa maçında değişik bir dizilişle takımını sahaya sürdü.
Savunmada üçlüye dönen genç teknik adam, kenarlarda Nazım ve Novak'ı oynatırken, çift forvette Thiam'ın arkasında Ömer Faruk'u görevlendirdi.
ALTAY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Altay, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Altay, ligdeki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
ÖMER FARUK 30 DAKİKA
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Karacabey Belediyespor karşısında 30 dakika forma giyebildi.
Kupa maçlarında ilk 11'de şans verilen 17 yaşındaki futbolcu, Altay'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle erkenden oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ömer Faruk, 30. dakikada yerini Oytun Özdoğan'a bıraktı.
KARACABEY BELEDİYESPOR'DAN PROTESTO
Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın başında Karacabey Belediyesporlu futbolcular santra yapıldıktan sonra topla oynamayarak bir protesto gerçekleştirdi.
Futbolcular hakemin başlama düdüğünün ardından Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) oynanmamasına ilişkin protestoda bulundu.
Fenerbahçe'nin yaptığı santra vuruşu sonrasında 20 saniye topa müdahale etmeyen Karacabey Belediyesporlu oyuncular, daha sonra maça dahil oldu.