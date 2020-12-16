



"KOLAY BİR MAÇ GEÇİRMEDİK"

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, kolay bir maç geçirmediklerini söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Alt ligden rakip olsa da hiçbir maçın kolay geçmediği vurgulayan Bulut, "Süper Lig takımlarından alt lig ekiplerine elenenler oldu. Kolay maçlar olmuyor, hiçbir maç kolay değil. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı karttan sonra 10 kişi kaldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Tur atladığımız için mutluyuz. Attığımız 2 gol daha vardı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bence biri ofsayt değildi ama hakem öyle karar verdi." ifadelerini kullandı.