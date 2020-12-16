Romanya basınından Sport. ro ve PRO TV'nin de verdiği habere göre futbolcu Ousmane N'Doye, Demba Ba ile PSGBaşakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan 4. hakemi Sebastian Coltescu'yu telefonda konuşturduğunu söyledi.
Uzun yıllar Romanya'da oynayan N'Doye, "Demba Ba da benim gibi Senegalli. Onları telefonda görüştürdüm ve ikisi de iyi anlaştı.
Coltescu yanlış anlaşıldığı için özür diledi.
Beni de aradılar ve mutlu olduklarını söylediler. İkisi de birbirinin iyi birer adam olduklarını belirtti.
Aslında ortada sorun yoktu. Ben Romanya'da ırkçılık görmedim" dedi. N'Doye Coltescu'nun ırkçı olmadığını bildiğini söyleyerek, "Bu olayda yanlış anlama oldu" dedi.