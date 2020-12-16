Coltescu yanlış anlaşıldığı için özür diledi.

Beni de aradılar ve mutlu olduklarını söylediler. İkisi de birbirinin iyi birer adam olduklarını belirtti.

Aslında ortada sorun yoktu. Ben Romanya'da ırkçılık görmedim" dedi. N'Doye Coltescu'nun ırkçı olmadığını bildiğini söyleyerek, "Bu olayda yanlış anlama oldu" dedi.