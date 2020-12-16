Koşukavak Denizli’de (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

PAŞA'DAN GOL YAĞMURU



Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Lig ekibi Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Lacivert-Beyazlılar maçın başından itibaren üstün bir futbol sergilerken devreyi Alan, Hodzic ve Yasin Dülger'in golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci yarı da da Hodzic ve Alan'la 2 gol bulan Kasımpaşa maçtan 5-0 galip ayrıldı. Böylece İstanbul ekibi bir üst tura çıktı.