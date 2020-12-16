Koşukavak Denizli’de (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yalçın Koşukavak, Denizlispor yönetimine teşekkür etti.
SABO PFDK'LIK OLDU
TFF, Fatih Karagümrük'ün Slovak oyuncusu Erik Sabo'un 'Ayrımcılık içeren söylemi' nedeniyle sevkinin yapıldığını açıkladı. Karagümrük cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak.
DEMİR: DOĞRU YERDEYİM
Sezon başında VakıfBank'ın yeni genel menajeri olan Neslihan Demir, ''Kendimi ait olduğum yerde hissediyorum. VakıfBank'ta böyle bir görevde bulunduğum için mutluyum" diye konuştu.
AVCI: KUPA BİZE ÇOK YAKIŞIR
Teknik Direktör Abdullah Avcı kupanın kendileri için hedef olduğunu ve Adana Demirspor'u asla küçümsememesi gerektiğini söyledi. Abdullah Avcı, "Geçen yıl kupa Trabzon'a çok yakıştı. Bu ünvanı bırakmamalıyız. Tam konsantrasyonla sahada olmalıyız" dedi.
SAİNT ETİENNE EDGAR Lİ'YE TALİP OLDU
Trabzonspor'un Portekizli savunma oyuncu Edgar Le'ye talip çıktı. 26 yaşındaki stoper için Saint Etienne'nin resmi teklif yaptığı belirlendi. Edgar için 2 milyon Euro önerildiği kaydedilirken Trabzonspor teklifin arttırılmasını istedi.
FLAVİO İÇİN SON ŞANS
Teknik Direketör Avcı'nın son 2 maçta süre vermediği Flavio'nun bugün Adana Demirspor'a karşı şans bulması bekleniyor. Flavio için son şans olabilir.
ANKARAGÜCÜ UYGUN ADIM
Hafta sonunda Konya'yı 4-3 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Ankaragücü, erteleme maçında dün Hatayspor'u da yenerek çıkışını sürdürdü. İlk yarısı golsüz biten maçta Hatay, 50'de Gökhan Karadeniz'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. 69'da Sarlija başkent ekibini öne geçirdi: 1-0. 89'da Paintsil maçın skorunu ilan etti: 2-0.
SAMSUN BAL-KES'İ YIKTI
TFF 1. Lig erteleme maçında Samsunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Samsun'un gollerini 19 ve 49'da Nadir Çiftçi, 77'de Saviçeviç attı. Balıkesir'in golünü 58. dakikada Ezeh kaydetti.
İSTATİSTİKLER BU KEZ HİÇ UMUT VERMEDİ
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta istatistikler iyi sinyaller vermedi. Kartal ikili mücadelelerde yüzde 44'te kalırken rakip yüzde 56'sını kazandı. Hava toplarında Beşiktaş yüzde 48.5, evsahibi ise yüzde 51.5 üstünlük sağladı.
MONTERO KAFALARI KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den bedelsiz olarak kiraladığı Montero, maçların yüzde 70'inde oynamadığı takdirde İspanyol kulübüne 750 bin Euro ödenecek. Bu madde nedeniyle Sergen Yalçın'ın Montero'yu zoraki olarak oynattığı iddiaları giderek artıyor.
VODAFONE PARK'TA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Hijyen partneri Rentokil detaylı bir dezenfekte yaptı.
ÇAYKUR RİZE KOLAY TURLADI
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'u 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karadeniz ekibinin gollerini Kemal, Samudio ve Tunay attı. Diğer sonuçlar: Yeni Malatya-Hekimoğlu: 5-0, Göztepe- Bursa: 4-5.
PAŞA'DAN GOL YAĞMURU
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Lig ekibi Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Lacivert-Beyazlılar maçın başından itibaren üstün bir futbol sergilerken devreyi Alan, Hodzic ve Yasin Dülger'in golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci yarı da da Hodzic ve Alan'la 2 gol bulan Kasımpaşa maçtan 5-0 galip ayrıldı. Böylece İstanbul ekibi bir üst tura çıktı.
CİMBOM'A ONYEKURU'DA DİŞLİ RAKİP
Galatasaray'a Onyekuru transferinde zorlu rakip. Monaco'da kadro dışı kalan Aslan'ın ocakta 3. kez kadrosuna katmak istediği Nijeryalı kanat oyuncusu için bir başka eski kulübü Anderlecht de devreye girdi. Belçika ekibinin Onyekuru'yu istemesi ile transfer yarışı kızıştı. Cimbom'un en büyük kozu Onyekuru'nun önceliğinin Galatasaray olması.
KUPADA MÜTHİŞ HEYECAN
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı sürüyor… Bugün saat 18.15'te Trabzonspor Adana Demirspor'u ağırlayacak. 21.00'de ise Fenerbahçe, Karacabey ile sahasında kozlarını paylaşacak. Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.
FENERBAHÇE BENİ TRANSFER ETMEK İSTEDİ
Beşiktaş maçında attığı iki golle, dikkatleri yeniden üzerine çeken, Alanyaspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini söyledi. Yunan orta saha, "Evet, doğru Fenerbahçe beni istedi. Şu an Alanyaspor'dayım. Takımımı düşünüyorum " dedi.
FENER'İN GÖZDESİ JESUS GEMİLERİ YAKTI!
Juan Jesus'ta Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme… Roma'da ligde 11'de forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper, ocakta takımından ayrılma kararı aldı. 29 yaşındaki stoperle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe de bunun üzerine Brezilyalı ile menajeri aracılığıyla temas kurdu. Jesus'a kısa süre içinde teklif yapılacağı öğrenildi.