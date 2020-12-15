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    • 15.12.2020 23:57
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    - maçında ile Akbaba arasında frikik gerginliği!

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında , sahasında 3. Lig ekiplerinden 'ni ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin 69. dakikasında kazanılan frikikte, ile Akbaba arasında serbest vuruşun kimin kullanacağı konusunda kısa süreli bir tartışma yaşandı.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, sahasında 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı.

    Sekidika'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan Galatasaray, 44. dakikada Belhanda ile öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında herhangi bir gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.

    BELHANDA İLE EMRE ARASINDA FRİKİK KRİZİ
    Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 69. dakikasında kazanılan frikikte, Belhanda ile Emre Akbaba arasında serbest vuruşun kimin kullanacağı konusunda kısa süreli bir tartışma yaşandı.

    Etebo'nun araya girmesinin ardından serbest vuruşu kullanan Faslı futbolcu, topu dışarıya gönderdi.

    Terim de frikik sonrası parmak sallayarak ve yüz ifadesiyle tepkisini gösterdi.
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    Haberler Spor Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçında Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik gerginliği!