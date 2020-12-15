Sekidika'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan Galatasaray, 44. dakikada Belhanda ile öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında herhangi bir gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.