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    • 16.12.2020 09:42
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    Milli yıldızdan 'a iyi haber! Transfer için haber yolladı

    Süper Lig'de üst üste oynadığı karşılaşmalardan topladığı puanlarla zirve yarışına tutunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16'ya kalan 'da transfer çalışmaları da sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibe milli oyuncudan iyi bir haber geldi.

    Milli yıldızdan Galatasaray'a iyi haber! Transfer için haber yolladı

    Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam ediyor.
    Milli yıldızdan Galatasaray'a iyi haber! Transfer için haber yolladı

    5. turda karşılaştığı rakibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek tur atlayan sarı-kırmızılılar, yükselen form grafiğini sürdürdü.
    Milli yıldızdan Galatasaray'a iyi haber! Transfer için haber yolladı

    Devre arası transfer dönemini bekleyen Galatasaray, takıma yapacağı takviyelerle iki kulvarda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
    Milli yıldızdan Galatasaray'a iyi haber! Transfer için haber yolladı

    Ocak ayında takımı güçlendirmeye hazırlanan Aslan'da, transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken gündeme Umut Meraş ismi gelmişti.
    Milli yıldızdan Galatasaray'a iyi haber! Transfer için haber yolladı

    Milli futbolcu, Le Havre'da bir sezon daha ikinci lig oyuncusu olarak kalmak istemiyor. Le Havre, bu sezonda da 15 hafta sonunda 13. sırada 1. Lig'e çıkma şansı neredeyse kalmadı.
    Milli yıldızdan Galatasaray'a iyi haber! Transfer için haber yolladı

    Milli takımdaki formasını da kaybeden Umut'un düşüncesi ise piyasası varken ocak ayında Le Havre'dan ayrılmak ve bu nedenle Galatasaray'dan teklif bekliyor.
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    Haberler Spor Milli yıldızdan Galatasaray'a iyi haber! Transfer için haber yolladı