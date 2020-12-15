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    • 15.12.2020 13:15
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    • 15.12.2020 13:16
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    ZTK CANLI | Kasımpaşa - Muğla

    'nda 5. tur heyecanında ilk randevu Kasımpaşa ile 3. Lig ekibi Muğla arasında yaşanıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada hakem Murat Erdoğan düdük çalıyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Maçın canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz...

    ZTK CANLI | Kasımpaşa - Muğlaspor

    'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğla kozlarını paylaşıyor.

    Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

    KASIMPAŞA MUĞLASPOR İLK 11'LER
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Brecka, Tarkan, Haddadi, Anıl Koç, Doğucan, Aytaç, Yasin, Alan, Hodzic

    Muğlaspor: Nusret Can, Cantürk, İlkay, Polat, Osman, İbrahim Can, Burak, Erol, Emirhan, Ömer Faruk, Barış

    KASIMPAŞA MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa - Muğlaspor maçı saaat 13.00'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    15 Aralık Salı:
    15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

    17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

    18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

    21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

    16 Aralık Çarşamba:
    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

    18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

    21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

    17 Aralık Perşembe:
    13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

    13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

    15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

    17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

    18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

    21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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