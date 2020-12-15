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    • 15.12.2020 13:25
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    Süper Lig'de yine değişti | 15 Aralık 2020 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş güncel şampiyonluk oranları

    Süper Lig'in 12. haftası geride kaldı. 12'nci haftada Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon puan kaybı yaşarken, lider Alanyaspor ise 3 puanı cebine koydu. Ligde 2'nci sırada bulunan Galatasaray ise haftayı bay geçti. Karşılaşmaların ardından Risk Yönetimi nı güncelledi.

    Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti

    Süper Lig'de 12. haftasının ardından güncellendi. Haftanın önemli maçlarında Beşiktaş deplasmanda Alanya'a 2-1 yenilmiş, Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık skorla boyun eğmişti. Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray ise ligin 12. haftasını bay geçmişti.

    YENİ ORANLAR
    Fenerbahçe: 2.35
    Galatasaray: 2.60
    Beşiktaş: 5.50
    Alanyaspor: 8.00
    Başakşehir: 18.00
    Trabzonspor: 35.00

    ESKİ ORANLAR
    Fenerbahçe: 1.95
    Galatasaray: 2.90
    Beşiktaş: 5.50
    Alanyaspor: 12.00
    Başakşehir: 18.00
    Trabzonspor: 35.00

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    Haberler Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti | 15 Aralık 2020 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş güncel şampiyonluk oranları