Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti

Süper Lig'de 12. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Haftanın önemli maçlarında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenilmiş, Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık skorla boyun eğmişti. Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray ise ligin 12. haftasını bay geçmişti.
YENİ ORANLAR
Fenerbahçe: 2.35
Galatasaray: 2.60
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 8.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00
ESKİ ORANLAR
Fenerbahçe: 1.95
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 12.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00