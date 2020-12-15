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    • 15.12.2020 12:45
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    Denizlispor'dan son dakika açıklaması! Denizlispor'un yeni ü oldu

    Son dakika haberi... takımlarından Denizlispor sezona yönetiminde girmişti. Yaşanan olumsuzluklar sebebiyle deneyimli ile yollarını ayıran , ile sezona devam edecek.

    Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

    ekiplerinden , görevi için ile anlaşma sağladı.

    Sezona yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı.

    Bu 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek için çalışmalara başladı.

    Yalçın Koşukavak ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Koşukavak'ın yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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    Haberler Spor Denizlispor'dan son dakika açıklaması! Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu