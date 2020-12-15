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    • Spor
    • 15.12.2020 Gazete
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    Lider 'ı 1.5 milyon bonservis bedeli ile yıktı! de destan yazdılar

    'de 26 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan küçük çaplı bir mucizeye imza atmış durumda! 22 gol ile ligin en golcü ve yediği 7 golle de en az gol yiyen takımı olmayı da başaran temsilcisinin önündeki 11'inin sadece 1.5 milyon 'luk bonservis ödemesiyle kurulduğu görülüyor. Bakasetas, Siopis ve Davidson için 500'er bin Euro bonservis ödenmiş. Diğer 8 oyuncu ise sıfır bedelle takıma katıldılar.

    Alanya mucizesi!

    Süper Lig'de 26 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan küçük çaplı bir mucizeye imza atmış durumda! 22 gol ile ligin en golcü ve yediği 7 golle de en az gol yiyen takımı olmayı da başaran temsilcisinin önündeki 11'inin sadece 1.5 milyon 'luk bonservis ödemesiyle kurulduğu görülüyor. Bakasetas, Siopis ve Davidson için 500'er bin Euro bonservis ödenmiş. Diğer 8 oyuncu ise sıfır bedelle takıma katıldılar.

    YÖNETİM DE DESTAN YAZIYOR!
    Alanyaspor yönetimi en az maliyetle ligin zirvesine oynayan bir takım kurulabileceğini yaptığı doğru transferlerle uygulamalı olarak göstermiş durumda.

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    Haberler Spor Lider Alanyaspor Beşiktaş'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ile yıktı! Transferde destan yazdılar