Fenerbahçe haftalardır süren kısır futbolu ve evinde aldığı üst üste mağlubiyetlerden sonra düğmeye basıyor.
Her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu ve Fenerbahçe'de top oynamak istediğini ifade eden Mesut Özil için Sportif Direktör Emre Belözoğlu harekete geçecek.
Mesut Özil transferinin detaylarını Alman basını duyurdu.
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.
Bild'in haberine göre, Fenerbaçe yönetiminin Mesut Özil ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.
SIKI BİR MAAŞ PAZARLIĞI OLACAK
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi bittikten sonra Mesut Özil'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.