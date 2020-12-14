Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.12.2020 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2020 23:59
    ABONE OL

    bombasını patlatıyor! Alman basını geleceği tarihi de verdi... de detayı

    haftalardır süren kısır u ve evinde aldığı üst üste mağlubiyetlerden sonra düğmeye basıyor. Her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu ve Fenerbahçe'de top oynamak istediğini ifade eden için harekete geçecek. Mesut Özil inin detaylarını Alman basını duyurdu.

    Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor

    Fenerbahçe haftalardır süren kısır futbolu ve evinde aldığı üst üste mağlubiyetlerden sonra düğmeye basıyor.

    Her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu ve Fenerbahçe'de top oynamak istediğini ifade eden Mesut Özil için Sportif Direktör Emre Belözoğlu harekete geçecek.

    Mesut Özil transferinin detaylarını Alman basını duyurdu.

    Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.

    Bild'in haberine göre, Fenerbaçe yönetiminin Mesut Özil ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.

    SIKI BİR MAAŞ PAZARLIĞI OLACAK

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi bittikten sonra Mesut Özil'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.

    İŞTE MESUT'UN OLASI GELME TARİHİ


    Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatıyor! Alman basını geleceği tarihi de verdi... Transferde Emre Belözoğlu detayı