Karatede acı kayıp (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

SKOR 3-0'DI ÇOK SİNİRLİYDİM!



Pelkas, FB TV'ye konuştu. Pelkas, Malatya maçında oyundan çıkarken yaşananlar ile ilgili olarak, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur" dedi.