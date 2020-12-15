Karatede acı kayıp (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu evinde öldüğünü duyurdu. Federasyon başsağlığı mesajı da yayınladı
ASLAN TENERİFE ÖNÜNDE
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.
POTADA ZORLU MAÇLAR
Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes bugün saat 20.00'de deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 20.45'te Olimpia Milano'yu ağırlayacak.
ASLAN A SPOR'DA SAHNE ALIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün başlıyor. Günün en önemli maçında G.Saray saat 21.00'de Darıca GB'yi ağırlayacak.
DİAGNE'DEN VEFA ÖRNEĞİ
Aslan'ın golcüsü Mbaye Diagne, Senegal'in başkenti Dakar'da çocukken eğitim gördüğü ilkokulu tüm masrafları üstlenerek yeniledi. Yıldız oyuncunun bu hareketi alkış aldı.
İSTANBULSPOR 90+6'DA VURDU
TFF 1.Ligi'nde İstanbulspor deplasmanda Menemen'i 2-1 yendi. Menemen maça hızlı bir başlangıç yaparken 16. dakikada Kamara'nın golüyle 1-0 öne geçti. İbrahim Yılmaz 26'da dengeyi sağladı: 1-1. 90+6'da Onur'un attığı golle maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
YENİ HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın alan İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan gururlandırdı. Çolak: Hedefim altın almaktı. Çok mutluyum" dedi. Arıcan ise, "Şimdi sırada olimpiyatlar var" diye konuştu.
SKOR 3-0'DI ÇOK SİNİRLİYDİM!
Pelkas, FB TV'ye konuştu. Pelkas, Malatya maçında oyundan çıkarken yaşananlar ile ilgili olarak, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur" dedi.
FENER'DE 1 PERSONELİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Fenerbahçe kulübünde düzenli olarak yapılan Covid-19 testlerinde 1 pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif çıkan kulüp personelinin tedavi ve karantina süreci başlatıldı.
ADEMİ DÖNDÜ TOLGA SAKATLANDI
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Kemal Ademi takıma katılırken, Tolga Ciğerci'nin sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.
AVCI NEŞTERİ VURUYOR
Transferde tek yetkili olan Abdullah Avcı, Kayserispor maçı sonrası mesajı net verdi. "Oyun ve oyuncu eksiklerimiz var" diyen Avcı, devre arasında neşteri vuracak. Abdullah Avcı, "Takımdan ayrılacaklar dışında ara transferi de iyi değerlendirmeliyiz" dedi.
FLAVİO GÖZDEN DÜŞTÜ
Newton döneminde cezalı olduğu maçlar hariç tüm karşılaşmalarda forma giyen Flavio son 2 maçta 1 dakika bile şans bulamadı. Flavio'nun ocak ayındaki ara transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelebilir.
SON 16'DA DEV EŞLEŞME: BARÇA-PSG
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Turun en dikkat çekici kurası ise Messi ve Neymar'ı karşı karşıya getirecek olan Barcelona-PSG eşleşmesi oldu. Diğer eşleşmeler şöyle: M.Gladbach- M.City, Lazio-B.Münih, A.Madrid- Chelsea, Leipzig – Liverpool, Porto- Juventus, Barcelona- PSG, Sevilla- B.Dortmund, Atalanta – R.Madrid.
SİVASSPOR&ANTALYASPOR PUANLARI PAYLAŞTI
Süper Lig'in 12. Haftasının kapanış maçına Demir Grup Sivasspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Maç boyunca her iki takım da girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Kötü gidişe 'dur' diyemeyen Sivasspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti de 7 maça yükseldi. Antalyaspor ise bu sezon 4. kez bir deplasmandan beraberlikle dönmüş oldu.
SALİH AYDIN 82 KİLODA GÜMÜŞ MADALYA ALDI
Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda finalde, Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı. Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
KARAGÜMRÜK İTALYAN YILDIZI TRANSFER ETTİ
Süper Lig takımlarından Karagümrük, İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, son olarak geçen sezon yarım dönem İtalya ekibi Verona'da forma giymişti.
BEŞİKTAŞ KUPA İÇİN START VERDİ
Beşiktaş, Tarsus ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Alanya ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.