Cumartesi gecesi Malatya'ya Kadıköy'de 3-0 yenilen Fenerbahçe'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı masaya yatırıldı.
12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri Alanya ve Galatasaray'ın 2 katından fazla gol yiyen Sarı-Lacivertliler ocakta bir stoper daha almayı planlıyor.
KİM GELDİYSE İLAÇ OLAMADI
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi.
ALTAY BAYINDIR'A RAĞMEN 16 GOL!
Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci Altay Bayındır'ın başarılı performansına rağmen Fenerbahçe ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.
TRANSFER KAÇINILMAZ GİBİ
Takıma yaz transfer döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. Sadık'ın da hazır olmadığı görüldü.
SON 30 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Fenerbahçe, 12 haftalık periyotta 1990/91 sezonundan bu yana iç sahada en kötü performansını sergiledi.
İç sahada 7 puan toplalan Fenerbahçe, 1990/91'de 6 puan toplayabilmişti.
SERDAR AZİZ 11'E DÖNÜYOR
Cezası nedeniyle Malatya maçında oynamayan Serdar Aziz zaman zaman eleştirilse de defansta sertliği sağlayan tek stoper olarak dikkat çekiyor. Serdar Aziz, Gaziantep maçında yeniden ilk 11'e dönecek.