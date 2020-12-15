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    • Spor
    • 15.12.2020 Gazete
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    geçen yaz istediği için Ocakta yeniden teklif yapacak

    'de sesleri yeniden yükseliyor. Sakatlıklarla boğuşan ’nin yanı sıra ve ’dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz döneminde de istenen Samuel Kalu’nun ismi gündeme geldi.

    Fener'de Kalu sesleri!

    Fenerbahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor. Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner Valencia ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz transfer döneminde de istenen Samuel Kalu'nun ismi gündeme geldi.

    YENİDEN TEMASA GEÇİLECEK


    Yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bourdeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

    KANATLAR SINIFTA KALDI


    Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen F.Bahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

    SÜRATLİ VE POTANSİYELLİ


    Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip.
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    Haberler Spor Fenerbahçe geçen yaz istediği Samuel Kalu için Ocakta yeniden teklif yapacak